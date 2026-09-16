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Забытая война: Китайский поход русской армии 1900-1901 годов

Забытая война: Китайский поход русской армии 1900-1901 годов

126 лет назад российские войска участвовали в штурме Пекина Тогда наши воины действовали в составе широкой международной коалиции великих держав.

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