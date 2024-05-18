Будет ли Харьков русским, почему Владимир Путин отрицает план освобождения города Юлия СоколоваПосле мощного начала наступления Армии России на Харьковском направлении, многие эксперты стали наперебой обсуждать варианты освобождения города.
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