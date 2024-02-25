Захарова: ЦРУ были наводчиками для ракетных ударов ВСУ по силам России

Официальный телеграмм-канал Марии Захаровой Центральное разведывательное управление США и британские службы разведки предоставляют украинским боевикам разведывательные данные, которые позволяют ВСУ осуществлять целенаправленные ракетные удары по российским войскам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с "Известиями".
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