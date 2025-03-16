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Ереван вынужден выполнять требования Анкары, начиная с пересмотра своей истории (геноцид), заканчивая территориальными уступками

Ереван вынужден выполнять требования Анкары, начиная с пересмотра своей истории (геноцид), заканчивая территориальными уступками

Пашинян стирает память о геноциде армян: зачем было нужно интервью турецким СМИ? Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью десяти СМИ Турции, в котором рассказал об армяно-турецких отношениях и перспективе открытия границ.

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