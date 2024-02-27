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Четверо тяжелоатлетов из РФ отстранены за нарушение антидопинговых правил

Четверо тяжелоатлетов из РФ отстранены за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала тяжелоатлетов из России Евгения Коломиеца, Эдуарда Межгихова, Александра Сафаряна и Василия Половникова за нарушение антидопинговых правил.

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