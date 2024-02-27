Четверо тяжелоатлетов из РФ отстранены за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала тяжелоатлетов из России Евгения Коломиеца, Эдуарда Межгихова, Александра Сафаряна и Василия Половникова за нарушение антидопинговых правил.
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