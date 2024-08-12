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«Ах, удивительная Коломна!» — как пастила и калачи навсегда изменили город

«Ах, удивительная Коломна!» — как пастила и калачи навсегда изменили город

Первое письменное упоминание о Коломне значится в Лаврентьевской летописи и датировано 1180 годом. С тех пор город пережил множество изменений, но сколько его помнят современные россияне, он всегда славился восхитительными калачами и пастилой, не похожей ни на одну другую.

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