«Ах, удивительная Коломна!» — как пастила и калачи навсегда изменили город

Первое письменное упоминание о Коломне значится в Лаврентьевской летописи и датировано 1180 годом. С тех пор город пережил множество изменений, но сколько его помнят современные россияне, он всегда славился восхитительными калачами и пастилой, не похожей ни на одну другую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии