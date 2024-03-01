Взлет биткоина не поможет: почему нельзя заработать на скачке криптовалюты Евгения КомароваЭксперт из IT-интегратора «Первый Бит» предостерегает от опасностей вложений в биткоин, даже на фоне его текущего роста.
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