Repubblica: страны Европы обсудили с Украиной проведение новых переговоров с РФ

Основные партнеры Киева из числа европейских стран обсудили с украинскими властями необходимость проведения очередного раунда переговоров с Москвой до саммита "Большой семерки" (G7), который состоится 15 июня в Канаде.
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