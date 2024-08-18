Несвятой отец. Питерский «вор в законе» стал настоятелем монастыря на Ладоге

Несвятой отец.Вчера 8,1K прочитали Жизнь Василия Карабашева состоит из двух частей — в начале 90-х его знали как карманника и «вора в законе» Васю Питерского, который, по некоторым данным, возглавлял традиционную преступную иерархию в северной столице, но уже к 2000-м он принимает постриг, становится монахом Варлаамом, и с 2013 года поднимает из руин монастырь на Ладоге.