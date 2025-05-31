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Российский боец рассказал об уничтожении самоуверенного пикапа ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России в ходе разведки в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) выявили и уничтожили пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ), который самоуверенно передвигался в светлое время суток.

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