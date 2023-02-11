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Анчелотти выиграл 25-й трофей в карьере тренера и 9-й – с «Реалом»

Анчелотти выиграл 25-й трофей в карьере тренера и 9-й – с «Реалом»

Карло Анчелотти выиграл 25-й трофей в тренерской карьере.  «Реал» под руководством итальянского специалиста стал клубным чемпионом мира, обыграв «Аль-Хилаль» – 5:3.

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