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Царьград

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Новый главком ВСУ Драпатый оказался в базе розыска МВД России

Новый главком ВСУ Драпатый оказался в базе розыска МВД России

По какой именно статье УК обвиняется украинский генерал не уточняется.Новый главнокомандующий Вооружённых сил Украины Михаил Драпатый объявлен в розыск в России.

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