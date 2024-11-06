В Татарстане транспортные полицейские передали бойцам спецоперации письма воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Казанского ЛУ МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Нафиса Миннеханова, младший инспектор-кинолог центра кинологической службы Казанского ЛУ МВД России на транспорте старший сержант полиции Максим Макаров и руководитель Казанского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России Николай Гончаров навестили ребят из подшефного социального учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- День военной разведки гвардейцы-десантники Ивановского соединения ВДВ отмечают на боевых задачах и учебных полигонах специальной военной операции
- На кораблях Тихоокеанского флота подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства
- Экипажи ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, укрытия и живую силу ВСУ в ночное время
Свежие комментарии