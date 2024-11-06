В Татарстане транспортные полицейские передали бойцам спецоперации письма воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Казанского ЛУ МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Нафиса Миннеханова, младший инспектор-кинолог центра кинологической службы Казанского ЛУ МВД России на транспорте старший сержант полиции Максим Макаров и руководитель Казанского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России Николай Гончаров навестили ребят из подшефного социального учреждения.