Залил «неправильный» бензин: могут ли по этой причине снять авто с гарантии?

О том, что опаснее для мотора, рассчитанного на АИ‑95 класса 5, – 92‑й класса 5 или 95‑й класса 3 – рассказано тут.
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