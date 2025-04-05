Глубины моря хранят древние тайны, и одна из них только что раскрыта

Глубины океана хранят древние тайны, одна из которых только что была раскрыта. Международная исследовательская группа из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница (IOW) сделала сенсационное открытие: им удалось возродить микроводоросли, которые находились в состоянии покоя в отложениях морского дна почти 7000 лет.
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