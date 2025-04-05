Глубины моря хранят древние тайны, и одна из них только что раскрыта

﻿﻿Глубины океана хранят древние тайны, одна из которых только что была раскрыта. Международная исследовательская группа из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница (IOW) сделала сенсационное открытие: им удалось возродить микроводоросли, которые находились в состоянии покоя в отложениях морского дна почти 7000 лет.