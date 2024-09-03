Резиденты центра ассистивных технологий «Феникс» помогают участникам СВО

За год в столице удалось создать кластер ассистивных технологий Компании — резиденты центра ассистивных технологий «Феникс» активно помогают участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.
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