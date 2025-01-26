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Первая ракетка мира Синнер победил Зверева и защитил титул на Australian Open

Первая ракетка мира Синнер победил Зверева и защитил титул на Australian Open

Global Look Press/IMAGO/Juergen Hasenkopf Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер победил немца Александра Зверева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходил в Мельбурне.

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