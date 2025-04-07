Кот или кошка? Кого взять в дом и в чем их различия?

Меня часто спрашивают подписчики и в разных интервью, как понять с кем вам комфортнее будет жить с котом или кошкой? А если дома уже есть кошка или кот, кого взять к нему в пару? Лучше подружатся два кота или две кошки или обязательно брать разнополых? В этой статье обо всем этом расскажу! Пол кошки не только генетически запрограммированная данность, но и набор некоторых предрасположенностей, черт характера, особенностей животного.