БПЛА атакуют Чехов Московской области. Вероятно, целью является склад Wildberries. Подтверждения попадания или серьёзного пожара на складе пока нет.
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БПЛА атакуют Чехов Московской области. Вероятно, целью является склад Wildberries. Подтверждения попадания или серьёзного пожара на складе пока нет.
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