Сербия предлагает субсидии до 30 тыс. евро для поддержки молодых семей

Сербия лидирует в Юго-Восточной Европе по субсидиям для молодых семей: до 30 тыс. евро на семью. Министр Милица Джурджевич-Стаменковски изучила российский опыт улучшения рождаемости и отметила традиции в демографически активных мусульманских районах.