В Оленино ремонтируют самую популярную горку

В Оленино Тверской области ремонтируют горку, которая пользуется популярностью у местных жителей. — Городское хозяйство готовится к зиме! Работники делают капитальный ремонт самой востребованной горки Оленино, которая расположена основной школы, — пишут в группе газеты «Наша жизнь».