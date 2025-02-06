Политика как он...
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Политика как она есть

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Названа главная угроза, исходящая от мигрантов: «Не для того мечети строили»

Названа главная угроза, исходящая от мигрантов: «Не для того мечети строили»

Миграционная реформа шагает по России. В четверг на сайте МВД заработал реестр нелегальных мигрантов, подлежащих высылке.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Чем скорее избавимся от мигрантов,тем меньше будет бед в РФ
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4 час.
АС
Александр Смелов
Внизу всё хорошо видно и потому ощущается возрастание погибельности существующей внутренней политики, ведущей однозначно к неприятию власти, постоянно опаздывающей с решениями по самым больным вопросам жизни россиян.
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1 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Вчера в Москве проверили 6 тысяч таксистов и у половины были нарушения, но не сказали каких…
Ответить
1 час.
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