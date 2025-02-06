Названа главная угроза, исходящая от мигрантов: «Не для того мечети строили»

ЕА Евгений Алексеенко Чем скорее избавимся от мигрантов,тем меньше будет бед в РФ

АС Александр Смелов Внизу всё хорошо видно и потому ощущается возрастание погибельности существующей внутренней политики, ведущей однозначно к неприятию власти, постоянно опаздывающей с решениями по самым больным вопросам жизни россиян.