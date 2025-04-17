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Администрация города Челябинска

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Челябинская область примет участие во Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту»

Челябинская область примет участие во Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту»

С 18 по 27 апреля по всей России пройдёт масштабная акция по благоустройству городов, парков, лесов, береговых зон, воинских захоронений и мемориалов в рамках Года защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства молодежи Челябинской области.

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