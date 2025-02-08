В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На автодорогах Крыма дежурят сотни снегоуборочных машин и сотрудников служб и ведомств, все объекты жизнеобеспечения республики работают штатно, фиксируются локальные отключения электроэнергии.
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