Страна и люди
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Страна и люди

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Член болгарской общины заявил вынуждении страны поставлять оружие Киеву

Член болгарской общины заявил вынуждении страны поставлять оружие Киеву

Президент Болгарии Румен Радев был вынужден прозападными политическими силами страны снабжать оружием Украину, заявил РИА Новости председатель совета депутатов Голопристанского муниципального района Херсонской области и член болгарской общины Геннадий Недялков.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
&quot;Братушки&quot; матёрые предатели России. О чём речь? Их заставили? Три раза ха-ха. Да они спали и видели, как бы насрать России. Видимо зря наши предки защитили их от турок.
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