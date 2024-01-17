Polymetal может начать инвестировать в добычу полезных ископаемых Таджикистана

Polymetal International может начать инвестировать в добычу полезных ископаемых Таджикистана, сообщает агентство «Ховар», ссылаясь на республиканский Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.
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