Красивый тон кожи или безопасность: тульский врач-дерматолог рассказала об опасности солнца и солярия | ТСН24

Люди нередко гонятся за красивым тоном кожи – посещают солярии, загорают на пляже под солнцем. Врач-дерматолог Лариса Ульянова рассказала в беседе с Тульской службой новостей, чем такое может грозить, почему противопоказано посещать солярий и как получить от солнца пользу, а не вред По словам специалиста, в посещении солярия нет никакой пользы, в то время как естественные солнечные лучи организму необходимы.