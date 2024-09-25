Александр Новиков поздравил смолян с Днём города

Сегодня, 25 сентября, глава города Смоленска Александр Новиков поздравил жителей областного центра с Днём города: Уважаемые жители и гости Смоленска! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! От всей души поздравляю вас с 1161-летием со дня основания Смоленска и 81-й годовщиной освобождения города от фашистских захватчиков! История Смоленска — это целая эпоха, вобравшая в себя и великие триумфы, и тяготы испытаний, и неугасимую жажду жизни, которая всегда была присуща этому городу.