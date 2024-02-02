Минэкономразвития: банки РФ начали выпускать карты для иностранных туристов

Банки Росси начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для туристов из других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.
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