Сколько стоит обучение в вузах страны. Где оно обходится дороже всего

В следующем учебном году более 5000 мест в университетах будут финансироваться государством. Самая дорогая плата за обучение - 55 000 леев - в Государственном университете медицины и фармации имени Николая Тестемицану (ГУМФ).
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