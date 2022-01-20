Информация о льготном проезде

Льготный проезд в пригородном автомобильном транспорте предоставляется при наличии удостоверения на меры социальной поддержки и активированной карты РНКБ или Генбанк: пенсионерам; ветеранам труда; инвалидам и детям-инвалидам; реабилитированным гражданам; ветеранам войны; ветеранам военной службы и органов внутренних дел; детям из многодетных семей и детям, оставшимся без попечения родителей; гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС; медицинским и социальным работникам при наличии справки работодателя до 31.