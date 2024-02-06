О поквартирных обходах с 17 февраля предупредили жителей Новосибирска

Поквартирный (подомовой) обход избирателей состоится в нашем регионе с 17 февраля по 7 марта. Участковые избирательные комиссии будут информировать новосибирцев о выборах с использованием специального приложения на смартфоне.
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