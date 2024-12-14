Не согласны со штрафом ГАИ? Юрист знает, как оспорить его на законных основаниях

Назначенное административное наказание за неправильную парковку можно обжаловать в течение 10 дней со дня получения копии постановления в соответствии с Кодексом административных правонарушений (КоАП РФ).
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