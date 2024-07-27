Любовь прошла, завяли помидоры. Карельский психолог о том, что нужно знать про развод

Мы продолжаем рубрику «Наедине с психологом». Специально для читателей нашего портала известный петрозаводский психолог Алёна Шифранец сегодня рассуждает о том, как заканчиваются отношения и как преодолеть этот кризис.
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