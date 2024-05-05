Собянин: К системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

В Москве реализуется пилотный проект по подключению федеральных клиник и региональных медучреждений государственной системы здравоохранения к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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