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Собянин: К системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

Собянин: К системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

В Москве реализуется пилотный проект по подключению федеральных клиник и региональных медучреждений государственной системы здравоохранения к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

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