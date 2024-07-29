Толпа цыган устроила поножовщину в электричке: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Инцидент с участием группы цыган в новосибирской электричке проверит Следственный комитет. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента, который произошел в электричке в Новосибирске – группа цыган устроила конфликт, один из участников потасовки использовал нож.