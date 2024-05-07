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Макрон благодарит Си Цзиньпина за «обязательство» не продавать оружие России

Макрон благодарит Си Цзиньпина за «обязательство» не продавать оружие России

ПАРИЖ (ИА Реалист). Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал «обязательство» Китая не продавать оружие России и контролировать поток товаров двойного назначения для российских военных в первый день шестидневного турне китайского лидера Си Цзиньпина по Европе.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Си жабоеду обещал но В.Путину не обещал.🤣🤣🤣🤣🤣
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