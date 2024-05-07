Макрон благодарит Си Цзиньпина за «обязательство» не продавать оружие России

ПАРИЖ (ИА Реалист). Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал «обязательство» Китая не продавать оружие России и контролировать поток товаров двойного назначения для российских военных в первый день шестидневного турне китайского лидера Си Цзиньпина по Европе.
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