Два человека погибли и один ранен в Симферопольском районе в результате атаки ВСУ

В Симферопольском районе в результате атаки ВСУ погибли два человека, еще один был ранен, об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Внезапно выбежал ...
- ДВ В Евпатории пойма...
- В Ялте перед судо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым