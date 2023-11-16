Экономист Капелюшников: в России просто некого больше нанимать на работу

Александр Макеев

Всё это результат того, что в России катастрофически не хватает технических роботов и автоматов, способных замещать своим высококачественным высокопроизводительным трудом недостаточно высокого качества невысокой производительности каждодневного рутинного ручного и информационного труда наёмных биологических роботов-рабов-тружеников людей! 👀 Россия должна полностью отказаться от трудовых мигрантов!