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Экономист Капелюшников: в России просто некого больше нанимать на работу

Экономист Капелюшников: в России просто некого больше нанимать на работу

В России по-прежнему безработица находится на исторически низком уровне, наблюдается серьезная нехватка рабочей силы при рекордном количестве вакансий.

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Комментарии
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Александр Макеев
Всё это результат того, что в России катастрофически не хватает технических роботов и автоматов, способных замещать своим высококачественным высокопроизводительным трудом недостаточно высокого качества невысокой производительности каждодневного рутинного ручного и информационного труда наёмных биологических роботов-рабов-тружеников людей! 👀 Россия должна полностью  отказаться от трудовых мигрантов!
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