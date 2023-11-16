В России по-прежнему безработица находится на исторически низком уровне, наблюдается серьезная нехватка рабочей силы при рекордном количестве вакансий.
Экономист Капелюшников: в России просто некого больше нанимать на работу
Комментарии
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Александр Макеев
Всё это результат того, что в России катастрофически не хватает технических роботов и автоматов, способных замещать своим высококачественным высокопроизводительным трудом недостаточно высокого качества невысокой производительности каждодневного рутинного ручного и информационного труда наёмных биологических роботов-рабов-тружеников людей! 👀 Россия должна полностью отказаться от трудовых мигрантов!
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