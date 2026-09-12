Атака БПЛА сегодня 12 сентября 2026, где сбили 230 дронов

Атака БПЛА сегодня, 12 сентября 2026 года, охватила сразу несколько российских регионов. По данным Минобороны РФ, с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 230 беспилотников самолетного типа.