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Атака БПЛА сегодня 12 сентября 2026, где сбили 230 дронов

Атака БПЛА сегодня 12 сентября 2026, где сбили 230 дронов

Атака БПЛА сегодня, 12 сентября 2026 года, охватила сразу несколько российских регионов. По данным Минобороны РФ, с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 230 беспилотников самолетного типа.

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