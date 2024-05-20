Эксперт Осломенко: бойцы РФ уничтожают дроны "Баба-Яга" с помощью тепловизоров

Генеральный директор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко заявил, что тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие, помогают российским бойцам уничтожать в ночное время украинские дроны "Баба-Яга".
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