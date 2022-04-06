«Господи, вы с ума сошли...»: коллеги шокированы поведением Татьяны Лазаревой

Актриса поливает грязью соотечественников.Актриса поливает грязью соотечественников.Недавно артистка, завершившая карьеру в России, эмигрировала в Испанию, где постоянно поливает грязью соотечественников и нагнетает и без того непростую ситуацию.
Актриса поливает грязью соотечественников.Актриса поливает грязью соотечественников.Недавно артистка, завершившая карьеру в России, эмигрировала в Испанию, где постоянно поливает грязью соотечественников и нагнетает и без того непростую ситуацию.
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