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«Господи, вы с ума сошли...»: коллеги шокированы поведением Татьяны Лазаревой

«Господи, вы с ума сошли...»: коллеги шокированы поведением Татьяны Лазаревой

Актриса поливает грязью соотечественников.Актриса поливает грязью соотечественников.Недавно артистка, завершившая карьеру в России, эмигрировала в Испанию, где постоянно поливает грязью соотечественников и нагнетает и без того непростую ситуацию.

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