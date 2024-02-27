Рекордную жару предвещают синоптики летом 2024 года в Новосибирске

Эксперты «Яндекс Погода» проанализировали исторические данные сервиса о погоде в Новосибирске. Они пришли к выводу, что среди шестнадцати городов-миллионников Новосибирск занимает пятое место по приросту средней температуры.
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