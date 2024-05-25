Тезис о деградации политического класса Европы получил ещё одну прекрасную иллюстрацию. До британских политиков лишь на третий день дошло, что, […] The post На третий день до британцев дошло: Сунак от бессилия сдаёт власть лейбористам appeared first on Медиакратия.
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