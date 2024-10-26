Специальный посредник: Иран уведомил Израиль о своём решении

Иран сообщил Израилю через посредника, что не будет предпринимать ответные действия после израильской атаки в ночь на 26 октября, которая стала ответом на обстрел Израиля 1 октября, сообщает эмиратский телеканал Sky News Arabia.
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