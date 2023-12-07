"Я больше никому не доверяла". Тейлор Свифт заявила, что Ким Кардашьян "уничтожила её психологически" во время конфликта певицы с Канье Уэстом

Тейлор Свифт, которую накануне признали "человеком года" по версии Time, в интервью раскритиковала Ким Кардашьян за то, что она "уничтожила её психологически" и заставила скрываться от людей во время давнего публичного конфликта с её мужем Канье Уэстом.
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