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"Я больше никому не доверяла". Тейлор Свифт заявила, что Ким Кардашьян "уничтожила её психологически" во время конфликта певицы с Канье Уэстом

"Я больше никому не доверяла". Тейлор Свифт заявила, что Ким Кардашьян "уничтожила её психологически" во время конфликта певицы с Канье Уэстом

Тейлор Свифт, которую накануне признали "человеком года" по версии Time, в интервью раскритиковала Ким Кардашьян за то, что она "уничтожила её психологически" и заставила скрываться от людей во время давнего публичного конфликта с её мужем Канье Уэстом.

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