Резко выросла очередь на Крымский мост.

Еще вчера досмотр и проезд занимали около двадцати минут. Сегодня ночью — три часа. То ли какое-то оборудование поломалось, то ли людей в смене на досмотрах почему-то меньше стало, то ли резко увеличилось количество машин, проезжающих в Крым.