Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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ФСБ пресекла серию покушений на участников СВО и госслужащих

ФСБ пресекла серию покушений на участников СВО и госслужащих

ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с взрывными устройствами, закамуфлированными под парфюмерные наборы, задержан агент Киева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

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