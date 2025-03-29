ФСБ пресекла серию покушений на участников СВО и госслужащих

ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с взрывными устройствами, закамуфлированными под парфюмерные наборы, задержан агент Киева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
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