ФСБ пресекла серию покушений на участников СВО и госслужащих

ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с взрывными устройствами, закамуфлированными под парфюмерные наборы, задержан агент Киева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.