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Леонтьев о дубле 19-летнего Федотова «Металлургу»: «Парень растет на глазах»

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги матча с «Металлургом» (3:2). «Хороший, качественный хоккей с нашей стороны – очень дисциплинированно сыграли, совершили много полезных действий как в обороне, так и в атаке.

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