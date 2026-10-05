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Андруцос о лидерстве Греции в Лиге наций: «Уже после первого матча поняли, что способны на многое и нам некого бояться»

Полузащитник сборной Греции Атанасиос Андруцос оценил лидерство команды в Лиге наций А (группа 2) после 4 туров.

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